A cantora Marina Lima e o irmão, o poeta Antonio CiceroReprodução/Instagram

Publicado 25/10/2024 19:05

Rio - Marina Lima usou as redes sociais, nesta sexta-feira (25), para falar sobre a morte do irmão, Antonio Cícero, aos 79 anos. O poeta e filósofo tinha Alzheimer e optou por eutanásia - morte assistida, na última quarta-feira, na Suíça. O Imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) estava na companhia do marido, o figurinista Marcelo Pies.

"Estou bem. Entendo meu irmão. Cícero foi coerente com tudo que pensava, desde o fim. Eu fico por aqui. Ainda me sinto potente pra próxima parada. E obrigada gente, por tanto carinho", escreveu no Instagram. Na postagem, Marina ainda incluiu a letra de "Próxima Parada", composta por ela e o irmão.

Antes de morrer, Antonio Cícero se despediu de amigos e familiares através de uma carta e explicou a decisão pela eutanásia. "Queridos amigos, encontro-me na Suíça, prestes a praticar eutanásia. O que ocorre é que minha vida se tornou insuportável. Estou sofrendo de Alzheimer. Assim, não me lembro sequer de algumas coisas que ocorreram não apenas no passado remoto, mas mesmo de coisas que ocorreram ontem. Exceto os amigos mais íntimos, como vocês, não mais reconheço muitas pessoas que encontro na rua e com as quais já convivi", afirmou.

"Não consigo mais escrever bons poemas nem bons ensaios de filosofia. Não consigo me concentrar nem mesmo para ler, que era a coisa de que eu mais gostava no mundo. Apesar de tudo isso, ainda estou lúcido bastante para reconhecer minha terrível situação", escreveu em outro trecho.