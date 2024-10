Antonio Cicero morre aos 79 anos - Reprodução do Instagram

Publicado 23/10/2024 11:36

Rio - Antes de morrer, Antonio Cicero se despediu de amigos e familiares através de uma carta, divulgada nesta quarta-feira (23). O poeta e filósofo relatou as dificuldades em sua vida devido ao diagnóstico de Alzheimer e explicou a decisão pela eutanásia, na Suíça. No desabafo, o irmão de Marina Lina comentou que gostaria de falecer "com dignidade".

"Queridos amigos, encontro-me na Suíça, prestes a praticar eutanásia. O que ocorre é que minha vida se tornou insuportável. Estou sofrendo de Alzheimer. Assim, não me lembro sequer de algumas coisas que ocorreram não apenas no passado remoto, mas mesmo de coisas que ocorreram ontem. Exceto os amigos mais íntimos, como vocês, não mais reconheço muitas pessoas que encontro na rua e com as quais já convivi. Não consigo mais escrever bons poemas nem bons ensaios de filosofia. Não consigo me concentrar nem mesmo para ler, que era a coisa de que eu mais gostava no mundo. Apesar de tudo isso, ainda estou lúcido bastante para reconhecer minha terrível situação", afirmou.

"A convivência com vocês, meus amigos, era uma das coisas – senão a coisa – mais importante da minha vida. Hoje, do jeito em que me encontro, fico até com vergonha de reencontrá-los. Pois bem, como sou ateu desde a adolescência, tenho consciência de que quem decide se minha vida vale a pena ou não sou eu mesmo. Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade. Eu os amo muito e lhes envio muitos beijos e abraços!", finaliza a carta.

Imortal na Academia Brasileira de Letras, Cicero estava acompanhado do marido, o figurinista Marcelo Pies, no momento da eutanásia. Em uma publicação feita no Instagram, a ABL deu mais detalhes sobre a despedida. "Cicero faleceu em Zurich, na Suíça, sob os cuidados da Associação Dignitas, com o coração amparado pela presença de seu companheiro Marcelo Pies. Antes disso, fez sua derradeira despedida em Paris, cidade que tanto amou e que o inspirou, como um poeta que retorna ao abraço das ruas e dos sonhos que um dia habitou".

A Associação Dignitas é uma sociedade suíça sem fins lucrativos que oferece suicídio assistido. Permitido por lei na Suíça, o suicídio assistido é quando o próprio paciente ou alguma pessoa próxima aplica a substância que o induz a morte. Já na eutanásia, esse processo é feito por um médico.

Natural do Rio de Janeiro, Antonio era compositor compositor, poeta, crítico literário, filósofo e escritor brasileiro. Ele escrevia poesia desde jovem e um deles foi musicado pela irmã, Marina Lima. Ele, então, produziu sucessos como "Fullgás", "Pra começar", com Marina, e "À francesa", com Claudio Zoli. O escritor também tinha parcerias musicais de Antonio estão com Waly Salomão, João Bosco, Orlando Morais, Adriana Calcanhotto e Lulu Santos (ele é co-autor da música 'O Último Romântico' com o artista).







