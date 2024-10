Antonio Cicero morre aos 79 anos - Reprodução / Site ABL

Antonio Cicero morre aos 79 anosReprodução / Site ABL

Publicado 23/10/2024 10:25 | Atualizado 23/10/2024 10:29

Rio - Irmão da cantora Marina Lima, o poeta e filósofo Antonio Cicero morreu aos 79 anos, nesta quarta-feira (23). A informação foi confirmada pela artista, através do Instagram, e pela Academia Brasileira de Letras (ABL), da qual era membro desde 2017. Ele tinha Alzheimer e tratava problemas neurológicos. O profissional optou por eutanásia - morte assistida - e estava acompanhado do marido, o figurinista Marcelo Pies.

Natural do Rio de Janeiro, Antonio Cicero Correia Lima era compositor compositor, poeta, crítico literário, filósofo e escritor brasileiro. Ele escrevia poesia desde jovem e um deles foi musicado pela irmã, Marina Lima. Ele então produziu sucessos como "Fullgás", "Pra começar", com Marina, e "À francesa", com Claudio Zoli. O escritor também tinha parcerias musicais de Antonio estão com Waly Salomão, João Bosco, Orlando Morais, Adriana Calcanhotto e Lulu Santos.