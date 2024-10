Gabriela Morais antecipou festa de aniversário do filho - Reprodução/Instagram

Publicado 25/10/2024 17:52

Rio - Gabriela Morais decidiu antecipar a celebração de aniversário do filho Lion, que irá completar 2 anos na próxima semana. A influenciadora, que antes assinava como Pugliesi, compartilhou detalhes da festa temática inspirada nos personagens Woody e Buzz Lightyear, da franquia "Toy Story", realizada nesta sexta-feira (25).

Ela divulgou um vídeo com momentos da comemoração. "Ia ser só um bolinho, mas fui me empolgando...A festinha antecipada do Lion só pra ele e os primos com o tema favorito atualmente 'WoodyBuzzz'", escreveu na legenda.