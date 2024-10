Darlin Ferrattry celebra seu aniversário de 46 anos com sua filha Lexa, familiares e amigos - reprodução Instagram

Publicado 25/10/2024 16:22



fotogaleria Rio - Nesta sexta-feira (25), Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, completa 46 anos e decidiu celebrar de uma forma diferente e intimista. Em suas redes sociais, Darlin compartilhou os detalhes da festa minimalista e explicou sua escolha por algo pequeno: "Muito obrigada para quem me desejou feliz aniversário. Hoje meu dia será bem divertido. Eu vou fazer uma festinha bem pequenininha, bem minimalista e para pouquíssimos amigos”, declarou.

Darlin revelou o tema curioso da festa: "De mal com a moda". A aniversariante pediu que os convidados fugissem dos looks convencionais e combinados, optando por visuais excêntricos. "É uma galerinha que eu sei que posso fazer a bagunça que eu quiser, que vai estar tudo certo. Tenho sumido um pouco das redes sociais, porque me faz bem ficar um pouco sumida. Mas, hoje, eu vou dividir com vocês esse meu dia que será muito louco, porque eu decidi beber demais”, brincou Darlin.

Lexa, que fez questão de prestigiar a mãe, se jogou no tema e chegou com uma combinação extravagante: calça amarela, saia azul, blusa de oncinha e uma camisa com estampa de estrelas. Além do visual ousado, a cantora presenteou Darlin com uma sacola da grife Louis Vuitton, para a alegria da aniversariante, que reagiu com euforia ao ver o presente.

Wenny, irmã de Lexa e também no mundo musical, foi à festa vestindo chinelo, saia longa, camiseta preta e um blazer rosa brilhante. Já a decoração do evento foi inspirada no universo da música, tema que também é uma paixão da família.