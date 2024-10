Tati Dias e Lauana Prado - Reprodução/Instagram

Publicado 25/10/2024 15:46

Rio - Tati Dias exibiu nas redes sociais, nesta sexta-feira (25), o anel de compromisso que usa junto com a namorada, a cantora Lauana Prado. As duas estavam no carro quando a influenciadora mostrou a aliança para os seguidores.

fotogaleria "E a gente que tem uma aliança agora? A minha é uma Lua, e da Lauana é um sol, porque a gente se completa", declarou. Ela ainda revelou um outro acessório usado pelo casal. "Esse é o anel de sete elos, são sete anéis entrelaçados em um só", explicou Tati.

Lauana Prado e Tati Dias assumiram o relacionamento em junho. Desde então, a influenciadora e ex-participante do realities "De Férias com o Ex" e "A Fazenda" compartilha os momentos especiais com a namorada.