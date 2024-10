Virginia Fonseca - reprodução Instagram

Publicado 25/10/2024 18:40

Rio - Nesta sexta-feira (25), Virginia Fonseca compartilhou com seus seguidores um momento de seu tratamento estético voltado para eliminação de manchas e cicatrizes deixadas pela acne. Durante a sessão Virginia não escondeu que ficou impressionada com o rosto marcado e irritado pelo procedimento.

fotogaleria

"Nossa Senhora! Gente, olha isso, está bem irritado. Eu acabei de fazer os lasers, por isso ficou bem marcado", comentou a influencer, evidenciando a aparência da pele logo após o tratamento. Segundo ela, o laser tem sido utilizado para acelerar a cicatrização e reduzir os sinais da acne.O dermatologista que iniciou o procedimento da influenciadora no início de outubro explicou que a técnica escolhida ajuda não apenas a tratar as marcas da acne, mas também colabora na diminuição de rugas e estimula a produção de colágeno, revitalizando a pele.Ao compartilhar a recuperação após a primeira sessão, Virginia mostrou o rosto inchado e relatou uma interação divertida com a filha Maria Flor, de dois anos. "A 'Floflô' ficou perguntando se eu queria um remédio. Por que será?", contou a influenciadora, divertindo os fãs com a reação cuidadosa da filha ao notar a mudança na aparência da mãe.