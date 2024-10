Carla Perez e Xanddy - reprodução Instagram

Carla Perez e Xanddyreprodução Instagram

Publicado 25/10/2024 17:06

Rio - Carla Perez e Xanddy comemoram nesta sexta-feira (25), 23 anos de casamento. Para celebrar as Bodas de Palha, ambos publicaram homenagens em suas redes sociais. Carla declarou seu amor com relembrando o momento que disse "sim" para o cantor em 1999.

fotogaleria

"Nosso SIM há 23 anos, foi o sim mais certo da nossa vida! E se fosse hoje, eu diria sim de novo, amanhã de novo e até a eternidade, SIM!" escreveu. Na mensagem, ela ainda ressaltou a importância de Deus como “a terceira dobra” em seu relacionamento, demonstrando sua fé e gratidão.



Xanddy também fez questão de homenagear a esposa, destacando o quanto ela é especial em sua vida. “Quero te agradecer meu amor, por vc ser tão incrível, tão especial. Minha companheira de jornadas nessa vida. A caminhada é a dois, mas, nós somos um. Obrigado por me completar e deixar eu te completar, amor meu.”



Casados desde 1999, Carla e Xanddy construíram uma história baseada no respeito e na parceria, tendo os filhos Camilly Victória e Victor Alexandre como frutos desse amor. O casal, que mora nos Estados Unidos, compartilha momentos de alegria e gratidão com o público, inspirando seus seguidores com um relacionamento sólido e cheio de admiração mútua.



Em suas declarações, Carla e Xanddy falaram com carinho sobre a família que construíram. "Nossos filhos são os presentes que Deus nos deu para selar de vez a nossa união", disse Carla. Com os filhos hoje adultos, o casal continua a celebrar o casamento e a parceria que os une, mantendo uma conexão forte e fiel ao longo dos anos.