Tata Werneck Reprodução / Instagram

Publicado 25/10/2024 15:38 | Atualizado 25/10/2024 15:39

Rio - Tata Werneck, de 41 anos, utilizou suas redes sociais na manhã desta sexta-feira (25) para responder perguntas dos seguidores. Sucesso recente como Anely em "Terra e Paixão" (2023), a atriz foi questionada sobre planos de atuar em outra novela.



"Não vai fazer mais novela?", perguntou o internauta. "Por enquanto não. Vou fazer no ano que vem um programa novo com o Edu Sterblitch e vou fazer um filme chamado Denguinho. E tem o Lady Night", respondeu Tatá.



Tata estreou nas novelas em "Amor à Vida" (2013), depois atuou em "I Love Paraisópolis" (2015) e "Haja Coração" (2016) na Globo. No Globoplay, estrelou a série "Shippados" (2019).



Recentemente, a apresentadora e o marido, Rafa Vitti,celebraram o aniversário de 5 anos da filha, Clara Maria, com uma festa temática de Wandinha. Porém, ela foi alvo de comentários maldosos na web.