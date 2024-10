Yasmin Brunet - reprodução Instagram

Yasmin Brunetreprodução Instagram

Publicado 25/10/2024 13:57

Rio - Yasmin Brunet trouxe um novo olhar sobre o lipedema ao compartilhar detalhes de sua rotina de cuidados e emagrecimento. Aos 36 anos, a modelo enfrenta essa condição crônica que causa acúmulo de gordura e inchaço, revelando aos seguidores a importância de um tratamento específico.



Recentemente, Yasmin explicou como as mudanças no estilo de vida contribuíram para a perda de peso. A modelo relatou que cortou totalmente o glúten e reduziu o consumo de lactose, além de seguir uma dieta saudável e praticar exercícios diários. Esses ajustes ajudaram a desinflamar seu organismo e controlar os sintomas do lipedema.



Após ser questionada sobre sua nova forma física, Yasmin compartilhou em seu Instagram: "Cortei o glúten totalmente. Diminui muito a lactose. Comendo mais saudável. Fazendo exercícios diariamente. Tomando vitaminas para desinflamar o lipedema".



Os seguidores não deixaram de comentar e questionar o que contribuiu para a transformação. "Mas gente quem é a nutricionista que fez ela desinchar do lipedema desta forma?", perguntou uma seguidora.



O que é lipedema?



Lipedema é uma doença crônica que afeta, principalmente, mulheres. Causa acúmulo de gordura e inchaço nas pernas e braços, podendo provocar dor. A condição exige cuidados especiais, pois não responde ao emagrecimentocomum.