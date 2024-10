Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank - Reprodução / Instagram

Bruno Gagliasso e Giovanna EwbankReprodução / Instagram

Publicado 25/10/2024 15:22

Rio – Bruno Gagliasso, de 42 anos, mostrou alguns detalhes da mudança com a mulher, Giovanna Ewbank, e os três filhos. O ator mostrou aos seguidores, nesta última quinta-feira (24), no Instagram Stories, que os pertences da família já estão sendo embalados para serem levados até a nova mansão.

fotogaleria

"É mudança e obra ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, vai acabar não?", brincou Bruno, mostrando a obra acontecendo. Em seguida, o ator mostrou a limpeza sendo feita em seu quarto com Giovanna, e no cômodo do filho Bless.



Bruno e Giovanna são pais de Titi, de 11 anos, Bless, de 9, e Zyan, de 4 anos.