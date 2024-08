Deolane Bezerra - Reprodução/Instagram

Deolane BezerraReprodução/Instagram

Publicado 23/08/2024 19:10

Rio - Deolane Bezerra usou as redes sociais para alertar os seguidores sobre os cuidados com a saúde mental. Nos Stories, do Instagram, nesta sexta-feira (23), a influenciadora revelou ter recebido diagnóstico de depressão pela segunda vez e disse que não deu a devida importância à doença da primeira vez.

"Há uns dois anos, mais ou menos logo que aconteceu o acidente (morte de MC Kevin), eu fui diagnosticada pelo psicólogo, psiquiatra, com depressão e na época eu não aceitei, sabe? Eu meio que ignorei, desmistifiquei, a palavra que hoje assola tantas famílias por aí. E continuei levando a vida, abraçando o mundo com as pernas, fazendo tudo o que eu poderia ter feito, aproveitando as oportunidades que me foram dadas e esse ano eu acho que ela me mostrou que ela existe, então eu fui em dois médicos e por conta das vitaminas, eu tive mais dois diagnósticos de depressão", iniciou ela.

"É muito difícil eu vim falar essas coisas aqui para vocês, até porque eu odeio mostrar fraqueza. E é por isso, por me achar tão forte, que às vezes eu me lasco sozinha. Eu estou com meu cortisol muito alto, que é o (hormônio) do estresse, de todos os problemas. Eu estou com a (vitamina) B12 muito baixa, o ferro muito baixo, vitamina D muito baixa", relatou Deolane.

"Eu fico muito cansada, tenho muito sono. Eu não estava bem mentalmente, fisicamente e espiritualmente. A gente tem que buscar todos os dias melhorar. Então, com a ida aos médicos, eu entendi que eu tenho que dar uma parada, dar uma segurada, me cuidar mais e é o que eu estou fazendo. Eu estou passando aqui para falar para vocês se cuidarem. Eu estou me cuidando. Quando eu estiver bem, eu vou sempre aparecer. Eu posso aparecer dois dias, postar 200 stories e um dia dar uma sumida. Mas eu estou me cuidando e eu estou bem", contou.

Deolane então alertou os seguidores para que eles cuidem da saúde mental. "Eu vou finalizar aqui com um apelo para quem está aí do outro lado, que tem um quadro depressivo: se cuida. A depressão é a doença do século, não é uma fraqueza, é uma doença que precisa ser tratada. Ela vem da mente. Muitas vezes a gente fica em modo automático, fazendo tudo e resolvendo o problema de todo o mundo, abraçando literalmente o mundo com as pernas e a gente está indo para o fundo do poço. Mas lembrem-se, lá no fundo do poço tem uma luz", finalizou ela.