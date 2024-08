Sabrina Sato, Duda Nagle e a filha, Zoe - Reprodução / Instagram

Sabrina Sato, Duda Nagle e a filha, Zoe Reprodução / Instagram

Publicado 23/08/2024 17:10 | Atualizado 23/08/2024 17:15

Rio - Duda Nagle publicou um vídeo nas redes sociais, nesta sexta-feira (23), falando sobre sua relação com a ex-mulher, Sabrina Sato, após a separação. Os dois são pais de Zoe, de 5 anos. O ator afirmou que sua maior conquista é manter a família unida, mesmo depois do fim do casamento.

fotogaleria

"Uma das maiores conquistas que eu e a Sabrina conseguimos alcançar na separação do casal foi manter a família unida pelo bem da Zoe. A gente faz de tudo para fazer as coisas juntos, nós três", começou ele.O ator contou que por ser vizinho da ex, consegue tomar café da manhã com a filha e levar a menina para a escola com a mãe. "A gente é vizinho, acorda cedo e já troca mensagem. Vou andando até lá e ela vem aqui direto quando a Zoe está dormindo aqui. A gente toma café da manhã junto, ajuda a arrumar e levamos os dois à escola. Isso fez muito bem para a Zoe e para o conceito família. O casal se encerrou, mas a família continua para sempre", explicou.Duda e a apresentadora se separaram no início de 2023, após sete anos juntos. Atualmente, Sabrina namora o ator Nicolas Prattes. Já Duda está solteiro. Ele teve neste meio tempo uma breve relação com Michele Balsamão.