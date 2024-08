Isa Scherer e Bento - reprodução Instagram

Publicado 23/08/2024 16:30 | Atualizado 23/08/2024 16:31

Rio - Na manhã desta sexta-feira (23), Isa Scherer comemorou a alta do filho Bento, de 1 ano, após sua internação na UTI devido a uma pneumonia. A celebração e o alívio foram compartilhados em suas redes sociais, onde Isa dividiu com seus seguidores os desafios e emoções enfrentados durante esse período delicado.

Em uma publicação, Isa revelou suas inseguranças ao enfrentar a internação do filho. "Não tenho psicológico para ser mãe", desabafou ao lembrar do momento em que tentava segurar as lágrimas na sala de emergência. O apoio de seu marido, Rodrigo Calazans, e a serenidade de Bento foram fundamentais para que ela superasse suas próprias dúvidas. “Ele, como sempre, mais sábio e calmo que eu, me lembrou que sou muito forte sim”, escreveu Isa.

Isa também relatou o comentário de uma enfermeira, que elogiou a tranquilidade dos pais durante a internação de Bento. Surpresa com a observação, a chef confessou ter duvidado de sua própria calma. Ainda assim, reconheceu a coragem e força de seu filho: “Com certeza, o Bento foi o mais forte e corajoso de todos nós.”