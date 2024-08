Jennifer Lopez e Ben Affleck se casaram em 2022 - Reprodução

Publicado 23/08/2024 16:01 | Atualizado 23/08/2024 16:04

O relacionamento entre os astros de Hollywood Jennifer Lopez e Ben Affleck chegou a um fim . Após meses de especulação, a atriz foi vista assinando os papéis do divórcio no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, na última terça-feira (20), no aniversário de dois anos do casamento, realizado em agosto de 2022. Veículos da imprensa internacional repercutiram a separação e apontaram os motivos.

De acordo com o portal "Page Six", os problemas começaram logo na lua-de-mel, no Lago de Como, na Itália. O ator teria ficado incomodado por causa dos paparazzi os perseguindo. "Ela é uma superestrela internacional, e ele agiu como se fosse uma surpresa que eles estivessem sendo seguidos por aí", disse uma fonte familiar.

Outras pessoas próximas disseram que ele era muito protetor com ela. Um informante também revelou que quando não estavam na frente das câmeras, pouco se falavam. Além disso, outra pessoa afirmou ao site que no início da relação, Affleck ainda estava ficando sóbrio, e "qualquer que fosse a química deles que influenciasse nisso, ele estava em um estado frenético e excitado".

O ator já falou abertamente em entrevistas sobre seus problemas com o alcoolismo. Ele teria retornado pela última vez à reabilitação em 2018.

Privacidade

Segundo o "Daily Mail", um dos motivos foi a insistência da atriz em tornar públicos alguns aspectos privados do casal, como no documentário "The Greatest Love Story Never Told" (A Maior História de Amor Nunca Contada, em inglês), que acompanha Lopez na produção de um álbum e explora 20 anos de sua vida. No filme, Ben descobre que Jennifer compartilhou cartas de amor escritas pelo agora ex-marido, que ele manteve em sigilo por mais de vinte anos, com músicos de sua banda.

Os documentos foram usados como uma espécie de inspiração para a composição do álbum, o que deixou o ator surpreso. Ele já havia falado, em entrevista de 2021 para o "Wall Street Journal", sobre o quanto valoriza a privacidade. "Uma das lições mais difíceis que aprendi é que não é sensato compartilhar tudo com o mundo. Há algumas coisas que são privadas e íntimas e têm significado pelo fato de não serem compartilhadas com o resto do mundo", afirmou na época.