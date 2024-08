Lucy Alves e Indira Nascimento - Leo Franco e Natália Rampinelli/ AgNews

Rio - Chegou ao fim o namoro de Lucy Alves, de 38 anos, e de Indira Nascimento, de 34. As atrizes confirmaram o término do relacionamento em um comunicado publicado no Instagram, nesta sexta-feira (23). Elas, no entanto, ressaltaram que o tempo juntas foi 'importante' e 'especial'.

"O tempo que passei com Indira Nascimento foi muito importante e especial para mim. Aprendi e cresci muito nessa relação. Não somos mais um casal, mas sigo admirando e respeitando a artista e mulher que ela é. Agradeço muito por todo carinho que sempre tiveram comigo e conosco", publicou Lucy, que está no ar como Lilith, de "Renascer", nos stories.