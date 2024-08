Rapper BK lançou novo trabalho com a participação de grandes nomes do cenário musical - fotos de Divulgação

Rapper BK lançou novo trabalho com a participação de grandes nomes do cenário musical fotos de Divulgação

Publicado 23/08/2024 20:56 | Atualizado 23/08/2024 21:01

Rio - BK', de 35 anos, será homenageado com o Prêmio Marielle Franco, concedido pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) por meio de votação em plenário, que aconteceu nesta quarta-feira (21). Pautado pela deputada Dani Monteiro, do PSOL, a premiação tem o intuito de destacar as contribuições culturais do rapper para a comunidade negra.

"Suas músicas abordam questões sociais, desigualdade, racismo, direitos da juventude e também as conquistas do povo preto, temas muitas vezes ignorados pela sociedade e pela grande mídia", apontou a política. E continuou: "São vários os motivos para esta justa homenagem".

fotogaleria

Dani Monteiro acrescentou que atualmente BK' é "referência para a juventude que acompanha o movimento hip-hop".

A deputada enfatizou a importância de o rapper estar sendo agraciado ao mesmo tempo em que o cantor Zeca Pagodinho também estava sendo contemplado. "É bom que a gente homenageie a nossa ancestralidade do samba, que é o Zeca Pagodinho, até a renovação da música popular carioca, que é o nosso rapper BK'", observou.

"O rap é cada vez mais a música popular brasileira, e BK' tem papel muito relevante nisso", ela escreveu nas redes sociais. "Pela valorização da cultura, pela valorização do rap é com muita alegria que entregamos esse prêmio tão simbólico que carrega o nome da nossa eterna Mari, ao mais brabo, BK'!", finalizou.

Nascido no bairro de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, BK' iniciou sua carreira em rodas culturais e de rap na cidade. Segundo o Dicionário de Favelas Marielle Franco, ele "apresenta como seus principais temas a violência policial, desigualdade, racismo, suas conquistas, farras e reviravoltas em sua vida pessoal".



O Prêmio Marielle Franco, que leva o nome da vereadora do Rio que foi assassinada em março de 2018, foi criado em 2021 por deputados estaduais na Alerj. A homenagem é prestada a personalidades que tenham desenvolvido ou estejam implementando ações de promoção, valorização ou defesa dos direitos humanos, com destaque a ações e projetos voltados para a população negra, das mulheres e da comunidade LGBTQIA+, segundo os objetivos apresentados.