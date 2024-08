Vini Jr. recebe visita em casa de Kim Kardashian e seu filho - Reprodução / Instagram

Publicado 23/08/2024 20:23 | Atualizado 23/08/2024 20:34

Rio - Vini Jr. recebeu Kim Kardashian em sua casa em Madrid, na Espanha, nesta sexta-feira (23). Nas redes sociais, o jogador publicou fotos ao lado da empresária e de seu filho Saint, de 8 anos, e de Eduardo Camavinga, seu colega de time no Real Madrid.

"Obrigado por terem vindo a minha casa!!", escreveu o atleta na legenda da publicação.Kim Kardashian frequentemente acompanha seu filho Saint, fruto do antigo casamento com o rapper Kanye West, em jogos de futebol e eventos esportivos. Recentemente, ela compartilhou um registro do menino ao lado de Neymar.