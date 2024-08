Ludmilla e a mãe, Silvana Oliveira - Reprodução/Instagram

Ludmilla e a mãe, Silvana OliveiraReprodução/Instagram

Publicado 23/08/2024 20:22 | Atualizado 23/08/2024 20:25

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, falou sobre o período em que sua filha enfrentou depressão, causada por inúmeros ataques racistas, nas redes sociais e em lugares que frequentou. Ela relatou que a cantora ficava isolada em seu quarto.

"Foi tenebroso. Eu falei: 'Meu Deus, eu não creio que Você trouxe a gente para essa posição para isso'. Chego a me arrepiar toda. Do que adianta o dinheiro, e a minha filha dentro de um quarto escuro? Por conta de racismo", disse em entrevista ao Sem Glamour Podcast.Ela explicou que, para ajudar a filha, precisou deixar sua própria tristeza de lado e entrar no quarto, forçando a cantora a mudar de rotina. "Eu queria olhar para ela. Ela chorando muito, abracei ela e falei: 'estou aqui com você, estamos juntas, chegamos aqui juntas e nós estamos juntas'".No entanto, Silvana disse que a cantora se recusava a receber ajuda no início. Ludmilla afirmava que a depressão era "o seu momento"."Eu criei forças, enxuguei minhas lágrimas e falei: 'Eu não vou perder a minha filha para essa doença maldita. Eu vou entrar nesse quarto'", decidiu.