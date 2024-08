Simone Biles mostra novo carro em suas redes sociais - Reprodução Instagram

Rio - Simone Biles, destaque absoluto nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, decidiu se presentear após conquistar três medalhas de ouro. A ginasta comprou um Mercedes-Benz G 550 2025, um dos lançamentos mais recentes da marca alemã. O modelo tem um preço inicial de 160 mil dólares, equivalente a cerca de R$ 900 mil na cotação atual.

Biles já era proprietária de um Mercedes-Benz Classe G 500, um jipe com motor V8 biturbo e dimensões robustas. Porém, após suas vitórias em Paris, ela optou por investir em um modelo mais atualizado e com novas funcionalidades, incluindo bancos de couro vermelho e um kit multimídia moderno.

Nova Casa no Texas



Além do carro, a ginasta também adquiriu uma nova casa no Texas, avaliada em 2 milhões de dólares (ou cerca de R$ 10,9 milhões). A propriedade é compartilhada com seu marido, Jonathan Owens, jogador de futebol americano do Chicago Bears. O casal se conheceu em um aplicativo de relacionamento em 2020 e oficializou o casamento em abril de 2024, em Cabo San Lucas, no México.