Larissa Manoela e Maisa na série 'De Volta aos 15' - Reprodução / Instagram

Larissa Manoela e Maisa na série 'De Volta aos 15'Reprodução / Instagram

Publicado 23/08/2024 17:56 | Atualizado 23/08/2024 17:58

Rio - Maisa Silva, de 22 anos, falou no X, antigo Twitter, nesta sexta-feira (23), sobre a suposta rivalidade que teria com a atriz Larissa Manoela, de 23. As artista já contracenaram em "Carrossel" (2012), no SBT, e atualmente voltaram a trabalhar juntas na última temporada da série "De Volta aos 15", da Netflix.



fotogaleria

Na rede social, uma internauta compartilhou sua admiração pela amizade das atrizes. "Fico muito feliz de ver você e a Larissa Manoela brilhando juntas. Cresci vendo a internet rivalizando vocês duas para que no final permanecessem juntas na amizade e no trabalho. Amo minhas meninas! Tem lugar pra todo mundo", escreveu.



Logo, Maisa respondeu afirmando que não existe rivalidade entre elas. "A gente fala que a melhor resposta para quem nos rivaliza é nossa amizade. E, agora, mais um trabalho juntas".