Zé Neto e sua mulher, Natália ToscanoReprodução / Instagram

Publicado 23/08/2024 16:21 | Atualizado 23/08/2024 16:22

Rio - Natália Toscano, mulher do sertanejo Zé Neto, usou as redes sociais nesta sexta-feira (23) para atualizar o estado de saúde do marido. Ontem, o cantor pegou os fãs de surpresa ao cancelar a agenda de shows com sua dupla, Cristiano , por 90 dias para tratar a depressão e síndrome aguda de pânico.

"Foi uma decisão muito madura, no meu olhar. O Zé está bem, em casa, rodeado de pessoas que amam, da família dele, de amigos, que levam ele para Jesus. E está bem assistido por profissionais, mas chega uma hora na vida da gente que a gente precisa parar para organizar aqui dentro. Na rotina que ele estava levando não dava. Ele estava há quatro anos", desabafou."É a intimidade do José e essa pausa veio para cuidar do José. Antes de ser Zé Neto ele é o José pai, marido e com ele mesmo. Tem um momento na vida da gente que a gente se perde. É normal, acontece. É a doença do século e é muito ruim, porque não é algo palpável, um machucado que mostra a ferida. Está dentro da gente", continuou.Natália explicou como o sertanejo tem encarado esse momento. "Só quem tem sabe a dor. Tem tanta gente na luta, com dificuldades e a gente não escolhe estar doente. O primeiro passo para a cura é assumir que precisa se cuidar. Por mais que já faça 4 anos nessa luta, essa aceitação é difícil. Foi a forma mais madura dele parar e se amar. A vida não é feita, de trabalho, dinheiro é feita de coisas inegociáveis. Ele só precisa ser o José na essência dele, sem autocobrança e ele precisa de um tempo para isso."