Isis Valverde exibe as curvas em dia de praia com o noivo, Marcus BuaizReprodução do Instagram

Publicado 23/08/2024 19:41 | Atualizado 23/08/2024 19:43

Rio - Isis Valverde, de 37 anos, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram enquanto estava dentro do avião, nesta sexta-feira (23), e respondeu às dúvidas dos seus fãs. Ao lado do filho, Rael, a atriz falou sobre o desejo de engravidar do noivo, Marcus Buaiz.