Viih Tube exibe barriga de 6 mesesReprodução / Instagram

Publicado 23/08/2024 16:27 | Atualizado 23/08/2024 16:38

Rio - Viih Tube compartilhou com seus seguidores no Instagram nesta sexta-feira (23) um momento emocionante de interação com o filho caçula, Ravi. Fruto do relacionamento com Eliezer, o pequeno deu alguns chutinhos na barriga da mãe, que mostrou os movimentos da barriga nos stories do Instagram.

"Você está chutando menino? Mamãe sentiu, filho. Você não quer dar outro, não?", disse ela, que logo recebeu mais um chute do bebê. "Ravi, a mamãe te ama, viu? Mamãe te ama muito", declarou a influenciadora. "Você está chutando menino? Mamãe sentiu, filho. Você não quer dar outro, não?", disse ela, que logo recebeu mais um chute do bebê. "Ravi, a mamãe te ama, viu? Mamãe te ama muito", declarou a influenciadora.

A também ex-BBB está caminhando para o oitavo mês de gestação e já é mãe da pequena Lua, de um ano e quatro meses.