MC Daniel - Reprodução / Instagram

MC DanielReprodução / Instagram

Publicado 23/08/2024 14:02

Rio - MC Daniel, de 25 anos, surpreendeu os internautas ao contar que seu cachê aumentou. O valor da apresentação do funkeiro, que era R$ 200 mil, agora custa R$ 300 mil. Conhecido como 'Falcão do Funk', o artista também publicou, no Instagram, o print de uma conversa com um membro de sua equipe e mostrou que receberá a quantia de R$ 320 mil em apenas um show.

fotogaleria

"Eu ganhava R$ 35 por dia para limpar chão por oito horas. Agora, R$ 320 mil vale a pena demais", respondeu ele no aplicativo de mensagens.

Em maio, o cantor considerou sua apresentação uma experiência. "Show novo está lindo! Banda, ballet, duração, efeitos, blocos, estrutura, led, figurino e organização. Extraordinário! Mais que um show, uma experiência. Está R$ 200 mil, mas vale R$ 500 mil".