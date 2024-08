MC Daniel pede Lorena Maria em namoro - Reprodução Instagram

Publicado 19/08/2024 17:42 | Atualizado 19/08/2024 17:47

Rio - MC Daniel emocionou seus seguidores nesta segunda-feira, (19), ao anunciar que será pai. O cantor, que recentemente assumiu o namoro com Lorena Maria, compartilhou a novidade através de um vídeo emocionante, que inclui o momento da ultrassonografia e a reação de familiares e amigos.

A informação foi dada com exclusividade pelo portal LeoDias, o funkeiro manteve a informação em segredo, e também pediu ao portal que não divulgasse a notícia. No entanto, após rumores sobre um grande anúncio, MC Daniel decidiu compartilhar a alegria com seus seguidores. "Eu vou ser pai, maior sonho da minha vida vai ser realizado", escreveu o artista em sua publicação.

Amigos e fãs desejaram felicidades ao casal. "Papais do ano", escreveu a cantora Ludmilla. "Melhor notícia que tivemos esse ano! Esse baby já é muito amado, que venha com muita saúde, estamos te esperando ansiosamente", comentou a cantora Alicia. "Que emoção", publicou Dani Calabresa.