Viih Tube comemora próprio aniversário com festa intimista para a filha - Reprodução / Instagram

Viih Tube comemora próprio aniversário com festa intimista para a filhaReprodução / Instagram

Publicado 19/08/2024 20:27

Rio - Viih Tube usou as redes sociais para compartilhar alguns registros de seu aniversário de 24 anos, completados neste domingo (18). Nesta segunda-feira (19), no Instagram, ela refletiu sobre as mudanças que a maternidade a trouxe, já que comemorou a data com uma festa para a filha.

fotogaleria

Em seu perfil, a influenciadora, que já havia contado que tinha escolhido estrear a brinquedoteca de Lua para comemorar o aniversário, compartilhou mais alguns cliques da festinha. "Alguns registros de ontem do meu aniversário mais especial da vida", iniciou ela na publicação.

Viih, que sempre foi conhecida pelos festões, refletiu sobre a mudança. "Já fiz tantas festas de aniversário, já cheguei a fazer com 600 convidados. Nada, absolutamente nenhuma, me preencheu como esse almoço ontem! Como a gente muda né?", escreveu ela, que à espera de Ravi e já é mãe de Lua, ambos frutos do relacionamento com o ex-"BBB" Eliezer.

Nos comentários, os internautas celebraram a nova fase de Viih e não deixaram de elogiar a filhinha da apresentadora. "Você mudou para melhor, amadureceu, e isso é lindo", afirmou um perfil. "Olha a alegria da Lua, sempre sorrindo. Amei", disse outro. "Quando a gente se torna mãe, passa a ver a vida de uma outra forma. Que Deus abençoe imensamente sua vida e de sua família. A Lua está linda e muito parecida com você", observou um terceiro.