Thiaguinho Delson Silva / Agnews

Publicado 19/08/2024 18:08 | Atualizado 19/08/2024 18:18

Rio - Thiaguinho estreia nesta segunda-feira (19), na Jam Session do novo reality show musical da TV Globo, Estrela da Casa. O artista será o primeiro convidado do quadro, onde se reunirá com os participantes para um bate-papo e uma troca de experiências. Thiaguinho, que iniciou sua carreira no programa Fama em 2002, está empolgado para reencontrar o ambiente dos realities e compartilhar suas vivências.

Thiaguinho lembra com carinho do tempo em que participou do Fama, onde sua carreira começou. "Quero entrar logo na casa, ter contato com os participantes, ouvir as histórias deles e compartilhar um pouco da minha trajetória", diz o cantor, que estava com 18 anos quando foi eliminado na quarta posição da competição. Agora, ele retorna ao universo dos realities, mas com uma nova perspectiva, como artista consagrado.

Ao Gshow, cantor frisa que também quer aproveitar a dinâmica para inspirar os participantes. "Eu quero que esse encontro dentro da casa seja descontraído, pra gente trocar energia e fazer um som maneiro", afirma. A expectativa é de que o cantor possa passar um pouco de sua experiência para os novos talentos do Estrela da Casa.

Show exclusivo e dueto com Gael Vicci



Além de conversar com os participantes, Thiaguinho promete um show ao vivo para o público. "Eu vou levar pagode, hein?", avisa o cantor, que está animado para se apresentar no programa. Nesta primeira edição da Jam Session, ele fará um dueto com Gael Vicci, vencedor da prova Estrela da Semana, ao som de "Felicidade", de Seu Jorge.