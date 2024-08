Anitta posa em meio à natureza e reflete sobre a vida - Reprodução / Instagram

Publicado 19/08/2024 17:24

Rio - Anitta usou as redes sociais para abrir o coração e refletir sobre a dualidade da vida imposta pela sociedade. Nesta segunda-feira (19), a cantora de 31 anos publicou, no Instagram, um longo texto na legenda de uma publicação que reunia vários cliques dela em meio à natureza.

"A vida é equilíbrio. O caminho do meio é o grande desafio. A cada dia que passa o homem se divide mais na definição entre bom e ruim, o santo e o maléfico. Procura responsáveis pelos fracassos de cada coisa no mundo. Não somos todos responsáveis? Somos vítimas? Não gosto da ideia de ser vítima, de nada. Sou um pouco de tudo que conheço e experimento", iniciou ela.

"Como sobrevive o corpo físico se só alimentamos o espírito? Como sobrevive o espírito se só alimentamos a matéria? As definições nos limitam de ser o pouco de cada coisa que viemos nesse mundo pra experimentar. Ouvir de tudo, sentir de tudo, conhecer de tudo. O homem que se negou a andar na profunda escuridão e conhece-la é mais forte que o homem que navegou por ela e conseguiu subir e ser luz?", seguiu.

"Quando a gente olha a natureza e presta atenção de verdade da pra perceber o quanto tudo é bem mais tranquilo do que a gente pensa. A natureza não define o bom ou mal, não nos pede pra ser isso ou aquilo. A natureza só existe e serve a todos nós, e pode até ser parte de nós. Quando lembramos que também somos criação da natureza nos sentimos livres pra ser de tudo, inclusive vários paradoxos dentro de uma só pessoa, ou inclusive não ser nada, só existir", continuou.

"Será que eu podia estar escrevendo um texto profundo hoje? Eu estava rebolando ontem. Será que eu podia estar rebolando ontem? Eu estava meditando anteontem. E assim a gente vai deixando de explorar, ser uma versão diferente da gente. Porque senão nunca mais vai poder ser igual a versão de antes. Não vai? Quem disse? E se quem disse tem medo de descobrir o que pode fazer de si mesmo se não existirem as regras? Seu medo te paralisa, te faz atacar ou te faz fugir? Até a natureza muda o tempo todo. Hoje ela está colorida, amanhã seca, depois branquinha de neve. Ela muda, nós não? Temos que ser só primavera, ou só verão? A boa é aprender com a natureza a ser livre", finalizou.

Ainda em clima reflexivo, Anitta usou o X, antigo Twitter, para revelar que gostaria de viver outra vida por alguns dias. "Hoje acordei com uma vontade que minha rotina fosse : tomar café, ir para academia, fazer meu cabelo, almoçar no shopping com uma amiga que veio visitar a cidade, trocar umas compras, ir no dentista, voltar para casa, esperar meu marido voltar do trabalho, jantar com ele e deitar", escreveu ela, que acrescentou: "Uma semaninha disso, só para cansar, e já voltava pra vida da patroa".