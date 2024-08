Mariana Lima lamenta morte da mãe - Reprodução / Instagram

Publicado 19/08/2024 17:12

Rio - Mariana Lima, que está atualmente interpretando Tia Salete em "No Rancho Fundo", da TV Globo, lamentou a morte da mãe nas redes sociais, nesta segunda-feira (19). A atriz publicou uma foto de mãos dadas com a matriarca e fez uma declaração a ela.

"Minha mãe, minha vida, meu tudo se foi para o outro mundo que nós aqui não conhecemos. Talvez os indígenas, pelo pouco que li, conheçam e atravessem de lá para cá. Eu fiquei respirando com ela até o último suspiro. Falei em seus ouvidos, contei da minha vida, e algo dizia que ela estava ouvindo. Estou triste demais, porque minha mãe era minha melhor amiga. Me ensinou tudo. E continuará sendo. Vai com Deus, minha mãe, estou com você em mim," escreveu Mariana na legenda da publicação.A atriz recebeu o apoio e carinho de amigos famosos. "Sinto muito," disse Sandra Annenberg. "Mercia muito amada. Continua contigo. Dentro de você. Descansou. Te amo e te abraço apertado, minha amiga", confortou Drica Moraes. "Meu Deus Mari amada! A Mercia! Eu sinto demais, demais, demais!", comentou Silvia Buarque. "Mari querida, meus sentimentos profundos. Mercia era nossa amiga também. Que as encantarias a conduzam para a paz e o amor", falou Dira Paes. "Mariana meus profundos sentimentos", desejou Vera Holtz. "Querida, sinto muito", lamentou Tatá Werneck. "Meus sentimentos", acrescentou Preta Gil.