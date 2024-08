Virgínia Fonseca acha cobra na nova mansão - Reprodução / Instagram

Virgínia Fonseca acha cobra na nova mansãoReprodução / Instagram

Publicado 19/08/2024 16:08

Rio - Virgínia Fonseca passou por um susto na tarde desta segunda-feira (19). Nos Stories, do Instagram, a influenciadora mostrou que um de seus funcionários achou uma cobra em um dos cômodos da nova mansão da família.

Margareth Serrão, mãe de Virgínia, foi quem recebeu o registro da cobra e o momento em que ela foi retirada do local. Com as fotos no celular, ela mostrou a surpresa achada para a filha, que, mesmo se tratando de um animal pequeno, ficou assustada.

"Gente, olha a cobra que acharam no ofurô lá de cima", exclamou Virgínia. "É uma mini-cobra, uma mini-cobrinha", explicou Margareth. "E aí? O que faz?", perguntou a influenciadora. "Ué, não sei", rebateu a sogra do cantor Zé Felipe. "Tá repreendido", escreveu a empresária no vídeo.