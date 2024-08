Jojo Todynho como faz para ir à faculdade - Reprodução / Instagram

Publicado 19/08/2024 15:18 | Atualizado 19/08/2024 15:47

Rio - Jojo Todynho de 27 anos revelou em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (19) como está indo para a faculdade, após sua cirurgia para redução das mamas, na sexta-feira (19). A cantora está indo de motorista para não perder as aulas, e que irá contar com a ajuda do profissional durante o período de recuperação.

"Não tô dirigindo não, meu motorista vai me levar e me buscar, não vou nem levar o Vade Mecum - livro de consulta para estudantes de Direito, vou levar só o caderno e o estojo para fazer minhas anotações", esclareceu a funkeira.



A ex-fazendeira ainda esclareceu que está com dores e tem dificuldade de fazer movimentos bruscos: "Eu não consigo nem fazer o movimento do braço. Estou passando uma água com sabão, se não o cecezinho vem. Tô fora. Só tá dando para tomar aquele banho perecível. Mas é o processo. Tô aguardando para fazer minha drenagem", declarou.