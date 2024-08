Tamires Assis desabafa sobre processo contra Davi Brito - Reprodução / Instagram

Publicado 19/08/2024 13:39 | Atualizado 19/08/2024 13:41

Rio - Tamires Assis compartilhou nesta segunda-feira (19) uma nota assinada por sua equipe jurídica falando sobre processo que moveu contra o campeão do “BBB 24”, Davi Brito. A influenciadora acusa o baiano de violência psicológica. No comunicado, ela lamenta o vazamento de provas e expôs problemas psicológicos após o caso se tornar público.

"Em face da ampla divulgação de informações relacionadas a um processo criminal que deveria tramitar sob segredo de justiça, Tamires Assis vem a público prestar esclarecimentos acerca de sua condição de vítima de violência psicológica, o que foi agravado com a inesperada repercussão do ocorrido. É importante que todos compreendam a gravidade desta questão, que afetou significativamente sua saúde emocional e mental, resultando em um prejuízo que requer tratamento e restabelecimento", inicia a nota."Neste momento, Tamires precisa de apoio e acolhimento. A sororidade e o respeito são fundamentais para que ela se sinta fortalecida e amparada em sua jornada de recuperação. Lamentamos profundamente o vazamento de provas sigilosas relacionadas ao caso, o que pode comprometer o devido processo legal. Este é um momento crítico, e a proteção dos direitos da Tamires é nossa prioridade", continua.Por fim, a nota destaca que "falsos influenciadores" estão divulgando notícias falsas para manchar a imagem da musa do Boi Garantido. "Já foram adotadas as medidas cabíveis para que o Poder Judiciário intervenha, a fim de que os responsáveis por tais informações inverídicas sejam responsabilizados e que todos os fatos sejam devidamente apurados. Agradecemos a compreensão de todos e pedimos que continuem a apoiar mulheres que enfrentam situações de violência".