Publicado 19/08/2024 20:48 | Atualizado 19/08/2024 22:08

Rio - Nasceu nesta segunda-feira (19), o segundo filho de Fiorella Mattheis, o José. O bebê é fruto do casamento da atriz com Roberto Marinho Neto, um dos dois herdeiros do Grupo Globo. A notícia foi confirmada por Sandra Mattheis, mãe da artista, em entrevista à Glamour. "Nasceu. Mam ãe e bebê estão muito bem", disse Sandra, revelando o estado de saúde de seu novo netinho.