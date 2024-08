André Luiz Frambach surpreende com mudança radical no visual para novo personagem - Reprodução / Instagram

Publicado 20/08/2024 19:05 | Atualizado 20/08/2024 19:38

Rio - André Luiz Frambach, 27 anos, exibiu o novo visual para os seguidores, nesta terça-feira (20). O ator vai entrar na novela "No Rancho Fundo", da TV Globo, e passou por uma transformação ao surgir com o cabelo cacheado até o ombro e a barba bem cheia.

"É tempo de No Rancho Fundo. Novo personagem e como vocês já sabem que eu amo mudar, um novo visual completamente diferente. Vem com tudo, Elias Crisóstomo", escreveu o ator na legenda da publicação no Instagram.Nos comentários, Larissa Manoela foi à loucura com a transformação do marido. "Para! Quando penso que não pode ter uma versão melhor e que você não poderá ficar mais lindo, você vem assim", disse a atriz. E completou: "Tá lindo demais! Mas meu marido é outra pessoa. Vem que vem Elias. Vai brilhar muito!". "Tarzan ou Aquaman", brincou ela.