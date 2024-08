Rodrigo Hilbert impressiona ao publicar foto com filhos gêmeos - Reprodução / Instagram

Publicado 20/08/2024 16:56

Rio - Rodrigo Hilbert, de 44 anos, publicou uma foto nesta terça-feira (20) nas redes sociais com os filhos gêmeos, João e Francisco, de 16 anos, do casamento com Fernanda Lima, e surpreendeu os seguidores.

"Almoço com meus 'pequenos'", escreveu o ator na legenda da publicação.



Nos comentários, internautas se surpreenderam com a beleza dos jovens. "Seus pequenos estão gigantes. Tô velha", disse a fã. "Um a cara da mãe e o outro do pai, assim não tem briga", brincou outra. "Rodrigo é uma máquina de fazer filhos bonitos!", afirmou mais uma. "A fruta não cai longe do pé. Capricharam na reprodução!", acrescentou a usuária.



Além dos gêmeos, o casal também tem uma menina, Maria Manoela, de 4 anos.