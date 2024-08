Bruna Louise ironiza comentário de Kéfera - Reprodução / Instagram

Bruna Louise ironiza comentário de KéferaReprodução / Instagram

Publicado 20/08/2024 13:37

Rio - Bruna Louise usou as redes sociais para ironizar a fala de Kéfera sobre o fim da amizade das duas, nesta terça-feira (20). No "De Frente com Blogueirinha", desta segunda-feira (19), a influenciadora contou que a humorista se afastou depois de ter se apaixonado por ela.

fotogaleria

No Instagram, Bruna Louise usou um corte do "De Frente com Blogueirinha" com Bruna Marquezine, que virou meme, para brincar com a fala de Kéfera. Em seu perfil, ela fez uma montagem da blogueirinha perguntando sobre um livramento e, em seguida, colocou um vídeo dela caindo na gargalhada. Na legenda, a humorista deixou sua agenda de shows.

Nos comentários, os internautas se divertiram com a cutucada de Bruna e muitos saíram em defesa da humorista. "Hahaha te amo", riu o influenciador Lucas Rangel. "Esfregando na cara que está com a agenda cheia de shows lotados. Diva", apontou um perfil. "Você é muito boa! Team Bruna Louise independente dos fatos!", declarou a torcida outro. "Deu mais audiência esse vídeo do que todo o programa com a outra lá", escreveu um terceiro.

Logo depois do programa desta segunda, quando a fala de Kéfera começou a viralizar nas redes sociais, ela chegou a compartilhar um meme, em seus Stories, tomando café com Ana Maria Braga. "Amanhã de manhã pessoal! Conto com a audiência de todos!", escreveu.