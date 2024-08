Kayky Brito abre o coração e se declara para a irmã, Sthefany Brito - Reprodução / Instagram

Publicado 20/08/2024 21:56 | Atualizado 20/08/2024 22:04

Rio - Kayky Brito emocionou a irmã, Sthefany, ao publicar uma carta aberta para ela nesta terça-feira (20). O ator compartilhou um vídeo em que aparece conversando com a irmã sobre a gravidez e na legenda se declarou.

"Carta aberta: minha eterna amada irmã!! O jeito que você leva situações da vida numa forma de ser resistente me motiva. O jeito de você ser leve e atenta me faz aprender… Você além de ser uma mãezona (em dobro num futuro breve) é uma grande pessoa", escreveu ele.



Logo, Sthefany reagiu a mensagem. "Não estava preparada pra isso… (e se eu entrar em trabalho de parto, a culpa é sua!). Te amo com todas as minhas forças! Até hoje quando você me liga ou manda mensagem, ou vejo seu nome escrito, meu coração dá uma disparada!", confessou a atriz, que está grávida do seu segundo filho.



"Deus é maravilhoso e eu jamais poderia estar vivendo esse momento tão lindo de ter mais um filho sem você do meu lado!!!! Você que me fez ter a vontade de dar um irmão pro Enrico! Te amo até o infinito e estamos juntos sempre pra sempre!", concluiu Sthefany, referindo-se ao grave acidente que Kayky sofreu no ano passado.

