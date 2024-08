Jade Magalhães mostra barriga de quase cinco meses de gravidez - Reprodução / Instagram

Publicado 20/08/2024 21:54 | Atualizado 20/08/2024 22:03

Rio - Jade Magalhães, 31 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (20), fotos em que deixa a barriga de grávida aparecer. Com quase cinco meses de gravidez, a influenciadora espera, com Luan Santana, 33, o primeiro filho do casal.

fotogaleria

Na última terça-feira (13), Jade mostrou a reação do ultrassom que fez e postou uma foto do momento em que escolhia entre pingentes de menino ou menina. Os fãs do casal consideraram que o registro foi um spoiler do sexo do bebê, ainda não foi revelado pelos dois.

Nos comentários da publicação, os seguidores babaram na barriguinha à mostra. "Cadê a pancinha das titias? Coisa linda!", disse uma. "A barriguinha já aparecendo", se alegrou outra. "A mulher já é maravilhosa e mãe está muito perfeita", declarou mais uma.