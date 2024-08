Jade Magalhães abre álbum de fotos - Reprodução / Instagram

Publicado 13/08/2024 22:38

Rio - Jade Magalhães usou as redes sociais para compartilhar uma série de cliques recentes. No Instagram, a influenciadora, que está grávida do cantor Luan Santana, encantou os seguidores com um registro enquanto fazia uma ultrassonografia, nesta terça-feira (13).

fotogaleria

Na publicação, ela ainda compartilhou uma foto do momento em que escolhia entre pingentes de menino ou menina, sendo o primeiro focado. O clique foi visto pelos fãs do casal como um suposto spoiler sobre o sexo do bebê, que ainda não foi revelado pelo casal.

Nos comentários, os seguidores de Jade ficaram encantados com os registros e não economizaram ao elogiar a influenciadora. "Te amo tanto que chega a doer", se declarou um perfil. "mostra essa ultrassom para mim e eu digo se esperava ou não", brincou outro. "A mamãe mais gata", escreveu um terceiro.