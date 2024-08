Ana Hickmann e Edu Guedes farão festa de noivado em setembro - Reprodução / Instagram

Publicado 13/08/2024 16:28 | Atualizado 13/08/2024 16:38

Rio - Ana Hickmann e Edu Guedes estão preparando uma festa de noivado para o dia 14 de setembro. O casal fará um almoço intimista para cerca de 50 convidados, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do casal ao Dia.

"Eu queria muito reunir a nossa família e amigos próximos para celebrar esse novo momento. Estamos radiantes", disse Ana.



No cardápio da festa terá feijoada. A escolha do buffet é especial e conta um segredo do casal. "No início do namoro, quando ninguém sabia de nós dois, o restaurante Bolinha abriu só para a gente, num domingo de manhã, para comermos a feijoada. Ele faz parte da nossa história e a comida é maravilhosa", explicou Edu. "Eu queria muito reunir a nossa família e amigos próximos para celebrar esse novo momento. Estamos radiantes", disse Ana.No cardápio da festa terá feijoada. A escolha do buffet é especial e conta um segredo do casal. "No início do namoro, quando ninguém sabia de nós dois, o restaurante Bolinha abriu só para a gente, num domingo de manhã, para comermos a feijoada. Ele faz parte da nossa história e a comida é maravilhosa", explicou Edu.

Ana e Edu se conhecem há mais de 20 anos e os rumores de que estavam namorando surgiram em meados de janeiro. Na época, a apresentadora negou o envolvimento. O casal assumiram namoro em março deste ano. Em junho, o chef de cozinha pediu a apresentadora em casamento durante uma viagem para Portugal, com direito a troca de alianças e tudo.