Post de Lady Gaga aumenta boatos de parceria com Bruno MarsReprodução / Instagram

Publicado 13/08/2024 18:34

Rio - Lady Gaga movimentou a web ao compartilhar um vídeo tocando piano em seu perfil do Instagram. No registro, que tinha tudo para ser comum, não passou despercebido pelos fãs a camiseta estampada com a foto de Bruno Mars que a cantora usava. A publicação foi feita em meio a rumores de uma parceria entre os dois que estaria prestes a ser lançada.

Na legenda da publicação, Gaga foi breve e apenas deixou um coração preto e um emoji de piano. Há pouco mais de um mês, a cantora publicou uma foto em um estúdio de gravação e escreveu o mesmo coração, o que dá a entender que seu próximo trabalho terá esta estética. Para aumentar os boatos, Bruno compartilhou o post em seus Stories.

Nos comentários do post, os fãs ficaram enlouquecidos com a 'pista' deixada por Gaga. "O cabelo preto, a camiseta do Bruno. Mãe, solta tudo. Mostra mais", escreveu o youtuber Maicon Santini. "Bruno e Gaga está acontecendo de verdade", disse um perfil. "A parceria da década", apontou outro.

Nas redes sociais, os boatos que rolam entre os fãs é de que Bruno Mars e Lady Gaga estariam trabalhando em uma música juntos que até mesmo estaria na trilha sonora de "Coringa 2", estrelado pela cantora e por Joaquin Phoenix.