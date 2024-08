Viih Tube se desculpa com Camila Loures - Reprodução de vídeo

Publicado 13/08/2024 14:34

Rio - Viih Tube, de 23 anos, se desculpou Camila Loures após publicar um vídeo alfinetando a apresentadora do "PodCats". No Instagram Stories, nesta terça-feira (13), a ex-BBB reconheceu que errou e disse que só usou a cena do momento em que foi questionada pela youtuber sobre o tempo de sua primeira gestação durante uma entrevista, mesmo depois de ser orientada a não entrar no assunto, porque foi 'impactante'.

"Eu errei muito, vocês têm razão. Eu estava movida com uma leve raiva, que nem pensei. Não pensei no hate que daria na Camila, nada. Escolhi algumas cenas que eu conto em meu livro, que o livro é sobre a gravidez da Lua, por isso é algo tão antigo, para reproduzir. E escolhi essa cena porque foi um momento impactante para mim. Já fui uma pessoa que levou muito hate e não pensei nisso, não pensei nela, já passei muito por isso e não é o que eu quero passar para vocês. Já pedi desculpas para ela no privado, estou pedindo aqui publicamente. Já apaguei o vídeo e errei mesmo", iniciou.

"Realmente, é algo muito antigo. O livro conta coisas antigas, da gravidez da Lua. Escolhi cinco momentos para reproduzir. E esse foi um dos momentos, que eu me senti muito traída e ela sabe, porque eu estava vivendo outros cancelamentos com a gestação da Lua, estava um caos na época. Fui no dela porque a considerava uma amiga, me senti muito segura para estar lá e pedi para não perguntar sobre quantas semanas eu estava (de gravidez) ou o porque não quero falar. Ela sabe o motivo real do por quê. O motivo não é esse que dei na hora, tive que inventar uma coisa, porque tem um motivo por trás muito pessoal. Fiquei muito magoada que ela esperou o final do podcast para perguntar", continuou.



"Nós não somos mais amigas, obviamente. Aquilo me magoou muito. Estava muito frágil naquela época e não gostei do que foi feito. Mas continuo errada em vir trazer isso assim, instigando hate em alguém. Peço desculpas para vocês, para as pessoas que seguem a Camila. É o que eu posso fazer agora e nunca mais agirei na raiva. É isso", concluiu.