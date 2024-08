Paula Burlamaqui atualiza estado de saúde - Reprpdução / Instagram

Paula Burlamaqui atualiza estado de saúdeReprpdução / Instagram

Publicado 13/08/2024 16:12

Rio - Paula Burlamaqui de 57 anos usou o seu perfil no Instagram nesta terça-feira (13) para atualizar o seu estado de saúde após uma cirurgia na região do quadril devido a um desgaste em decorrência da artrose. A atriz compartilhou um vídeo internada no hospital Samaritano, no Rio, para tranquilizar os fãs.

"A cirurgia foi ótima. Estou me sentindo muito bem. Queria agradecer ao doutor Marcos Bernardo Cury e toda sua equipe", disse ela na legenda da publicação. No vídeo, ela afirma: "Quero agradecer as mensagens, muito obrigado. Tô super bem, a operação foi ótima, amanhã devo ter alta."

Ela ressalta que a recuperação está dentro do prazo. "Ficou só um curativo chato, vai ficar uma cicatriz. Não teve jeito. Teve que colocar uma prótese porque estava com muita dor. Já estou andando de muleta pelo hospital, tá tudo bem", declarou.