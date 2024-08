Whindersson Nunes mostra nas redes sociais momento tomando sol nu em sacada - Reprodução / Instagram

Publicado 13/08/2024 18:49

Rio - Whindersson Nunes, de 29 anos, postou, nas redes sociais, um registro em que aparece nu, nesta terça-feira (13). O humorista aproveitou para parabenizar os profissionais no Dia Nacional do Médico Psiquiatra, usando a postagem como uma brincadeira. A foto era uma selfie em que ele estava com uma toalha na cabeça, deixando aparecer parte das nádegas.

"Hoje é o dia do psiquiatra, e eu vi uma dizendo que o certo é pegar sol no corpo inteiro por no mínimo 10 min por dia pra receber a quantidade de vitamina suficiente pra imunidade", escreveu o artista na legenda do Instagram.

Whindersson pontuou, apesar de estar brincando, que o método tem benefícios reais para o corpo. "Desde então, eu faço e pouco eu adoeço. Quando eu fico doente até me assusto, não sei se isso me deixou mais são ou mais louco, mas com certeza mais saudável e mais feliz", disse.

E concluiu como se estivesse falando com os psiquiatras que já o atenderam: "Obrigado pelos seus serviços a sociedade, e sinto muito!". O comediante sofre de depressão e compartilha com o público diversas situações, como em maio deste ano, quando contou que, pela primeira vez, não tinha se sentido bem "como um microfone na mão"

Nos comentários da publicação, os fãs e amigos entraram na piada. "Manda toda no meu privado, Wind", brincou o influenciador Junior Caldeirão. "'Lavei o cabelo, gostaram?'", ironizou uma internauta. Mais um caçoou: "Aquilo é um careca abaixado?".