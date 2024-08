Jojo Todynho fala sobre adoção de menino angolano e desejo de ter mais filhos - Reprodução / Instagram

Jojo Todynho fala sobre adoção de menino angolano e desejo de ter mais filhosReprodução / Instagram

Publicado 13/08/2024 15:46 | Atualizado 13/08/2024 15:47

Rio - Jojo Todynho, de 27 anos, deu detalhes nesta terça-feira (13) sobre o processo de adoção do seu filho, Francisco. No Stories do Instagram, a cantora falou sobre seus planos para o futuro do menino angolano.