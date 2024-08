Mariana Goldfarb curte dia ensolarado em praia em Portugal - Reprodução / Instagram

Publicado 13/08/2024 15:56

Rio - Mariana Goldfarb usou as redes sociais para compartilhar alguns registros do passeio que fez à Praia de Nossa Senhora da Rocha, em Porches, Portugal. No Instagram, nesta terça-feira (13) a influenciadora e nutricionista surgiu em um maiô super decotado que valorizava as curvas dela.

Na legenda da publicação, Mariana foi breve: "Bom dia, Brasil". Não demorou muito e a influenciadora logo recebeu uma chuva de elogios. Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza da nutricionista e da paisagem paradisíaca.

"Meu Deus, a gente olha pra você e se apaixona, Mariana. É inevitável", escreveu um perfil. "Como é acordar e dar de cara com exuberância toda? Diga-me! Muito Soberana!", disse outro. "Meu Deus do céu, é beleza que não acaba nunca", elogiou um terceiro.