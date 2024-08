Ingrid Guimarães mostra detalhes da nova academia na mansão de Luciano Huck e Angélica - Reprodução / Instagram

Ingrid Guimarães mostra detalhes da nova academia na mansão de Luciano Huck e Angélica Reprodução / Instagram

Publicado 13/08/2024 14:31

Rio - Ingrid Guimarães compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta terça-feira (13), como foi seu treino ao lado de Grazi Massafera e Angélica nas novas instalações da academia na casa de Luciano Huck e da apresentadora. O trio se encontra todos os dias no espeço com o personal Chico Salgado para malhar.