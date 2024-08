Glória Menezes - Reprodução de vídeo

Glória MenezesReprodução de vídeo

Publicado 13/08/2024 09:04 | Atualizado 13/08/2024 09:49

Rio - Glória Menezes, de 89 anos, deu um show de simpatia em um evento na Zona Sul do Rio, e explicou o motivo de usar cadeira de rodas em suas aparições públicas. A atriz ressaltou que recorre ao item somente para seu conforto e ressaltou que anda todos os dias.

fotogaleria

"Vocês estão me vendo em uma cadeira de rodas, mas eu não ando em cadeira de rodas. Só ando em cadeira de rodas quando é para o meu conforto. Aqui, eu ia ficar de pé, parada, andando de um lado para outro. Estou confortavelmente na minha cadeira", disse ela, em entrevista ao canal "Dez minutos de arte", no YouTube, durante o lançamento do livro do Boni. "Só para vocês ficarem sabendo, eu ando todo dia de manhã por uma hora. Todo santo dia", completou a atriz.

Ela também contou que está morando no Rio de Janeiro, após a morte do marido Tarcísio Meira, aos 85 anos, em agosto de 2021, vítima de Covid, para ficar mais próxima dos filhos. "O Tarcisinho mora aqui, a Maria Amélia mora aqui. Eu tenho um apartamento entre um e outro. Tarcísio faleceu de Covid. Você está sabendo né? Eu estava ficando muito sozinha em São Paulo. Eu só ficava em São Paulo porque a família do Tarcísio é de lá. Mas agora está todo mundo velhinho", explicou.

A veterana está afastada das telinhas desde a série "Os casais que amamos", do canal Viva. O último trabalho dela em novelas foi em "Totalmente demais" (2015), da TV Globo.