Patricya Travassos, GlReprodução do Instagram

Publicado 30/07/2024 08:47 | Atualizado 30/07/2024 08:51

Rio - Glória Menezes, de 89 anos, fez uma rara aparição e prestigiou o espetáculo "Duetos", estrelado por Edu Moscovis e Patricya Travassos, no teatro da Gávea, na Zona Sul do Rio, no último domingo (28). Em uma cadeira de rodas, a veterana surgiu toda sorridente ao lado dos atores e do diretor Ernesto Piccolo. O clique foi publicado no Instagram.

"Explode! Glória Menezes assistindo 'Duetos', com esse duo que me tira o fôlego. Momentos de finas emoções. Evoé, teatro!", escreveu Ernesto na legenda.

Famosos e fãs comentaram a publicação. "Que coisa mais linda!", afirmou Heloisa Périssé. "Que lindo", disse Thalita Rebouças. "Grandiosa!!! Merece muitas honras", afirmou um usuário da rede social. "Que foto! Glória é deusa viva das artes! Vocês três também! Viva a dramaturgia brasileira!", declarou outro.